Санкт-Петербург, 17 июня, 2023, 13:27 — ИА Регнум. Главы шести стран Африки прибыли в Санкт-Петербург, где они проведут встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 17 июня сообщил журналистам на итоговой пресс-конференции ПМЭФ советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке форума Антон Кобяков.

Рамиль Ситдиков/ТАСС Президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума

Как указал Кобяков, в работе форума принимали участие свыше 150 высокопоставленных официальных лиц.

«А сейчас в Петербург прилетели главы шести африканских государств для встречи с президентом [России]», — сказал советник президента.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса рассказал, что лидеры шести африканских государств посетили Киев, где заявили президенту Украины Владимиру Зеленскому о необходимости скорейшего завершения военного конфликта. Он уточнил, что страны Африки готовы выступить посредниками в переговорах, однако Зеленский отказался от этого предложения.

Позднее украинский президент заявил, что он не понимает, зачем лидеры шести стран Африки поехали в Россию. При этом Зеленский признал, что это лидеры свободных стран, которые имеют право на свой выбор.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 15 июня назвал инициативу африканских стран по разрешению конфликта на Украине важной. Также генсек ООН выразил свою поддержку их миссии.

В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен 2 июня заявил, что Вашингтон против перемирия на Украине. Он заявил, что американские власти считают, что ВС России должны покинуть новые регионы РФ, так как в обратном случае это станет победой российской стороны.