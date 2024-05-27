Москва, 27 мая, 2024, 14:24 — ИА Регнум. Шестерых мигрантов, которые устроили драку со стрельбой в московском районе Бирюлёво, выдворят из России, сообщили 27 мая в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

«Участники драки в Бирюлёво привлечены к административной ответственности с выдворением с территории Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе.

Решение принял Нагатинский районный суд российской столицы, рассмотрев административные дела о нарушении миграционного законодательства.

Суд признал виновными в нарушениях правил въезда в Россию или режима пребывания в стране пятерых человек — Машарифзоду Д. С., Камолова Ж. Ж., Гусейнова Н. Ф., Курбанова М. А., Ражабова С. Д.. Каждый из них обязан уплатить штраф в размере пять тысяч рублей и покинуть территорию России путём принудительного контролируемого выезда.

Ещё одного участника драки Солаева И. Б. суд признал виновным в повторном совершение административного правонарушения (ч. 5 ст. 18.8 КоАП РФ). Суд присудил ему штраф в размере семь тысяч рублей с административным выдворением с территории страны.

Как сообщало ИА Регнум, массовая драка со стрельбой в Москве на Медынской улице произошла вечером 21 мая. В конфликте участвовали 15 человек. Пострадали четверо мужчин. Полиция оперативно задержала семерых человек.

В прокуратуре Москвы отметили, участники конфликта использовали огнестрельное оружие и нож.

Чертановский суд 24 мая избрал Табризу Юсифову, обвиняемому по факту массовой драки со стрельбой, меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток — до 21 июля. Его обвинили в хулиганстве (ст. 213 УК РФ).