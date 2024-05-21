Москва, 21 мая, 2024, 21:59 — ИА Регнум. После массовой драки со стрельбой в Москве возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), сообщила столичная прокуратура.

Официальный канал прокуратуры г. Москвы

«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Расследование на контроле в прокуратуре Южного административного округа», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Сотрудники прокуратуры координируют работу правоохранительных органов по установлению всех обстоятельств преступления, а также лиц, его совершивших, сказано также в сообщении.

По информации прокуратуры, в ходе конфликта применялись огнестрельное оружие и нож. В результате ЧП двое мужчин были госпитализированы с ножевыми ранениями.

Как передавало ИА Регнум, вечером 21 мая в Москве на улице Медынской из-за стрельбы во время массовой драки пострадали четыре человека. По данным СМИ, улицу, где произошла стрельба, оцепили. На место прибыли экстренные службы, включая полицию.