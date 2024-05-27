Дюссельдорф, Германия, 27 мая, 2024, 14:22 — ИА Регнум. Высший земельный суд в Дюссельдорфе приговорил бывшего офицера бундесвера за предполагаемый шпионаж в пользу России к 3,5 года лишения свободы. Об этом 27 мая сообщил немецкий портал Merkur.

Суд признал 54-летнего обвиняемого виновным в осуществлении «тайной агентурной деятельности». При этом сам мужчина заявил, что действовал так, потому что боялся перерастания украинского конфликта в ядерную войну. Также он высказывал жалобы на очень плохое психологическое состояние.

По словам бывшего военного, его целью было обеспечение безопасности своей семьи на фоне угрозы «ядерной эскалации».

Как сообщало ИА Регнум, 19 марта генпрокуратура ФРГ предъявила экс-военнослужащему бундесвера обвинение в шпионаже в пользу России. По версии надзорного ведомства, обвиняемый неоднократно предлагал генконсульству России в Бонне и посольству в Берлине сотрудничество.

Мужчину задержали по подозрению в шпионаже 9 августа 2023 года в городе Кобленце. Он работал в Федеральном ведомстве вооружений, информационных технологий и применения, которое занимается в том числе закупками военной продукции для армии.

Немецкая полиция 18 апреля арестовала в федеральной земле Бавария двух человек, подозреваемых в работе на спецслужбы России и подготовке диверсий. По утверждению немецкой генпрокуратуры, задержанные также якобы планировали атаки на немецкую помощь Киеву.