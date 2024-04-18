Берлин, 18 апреля, 2024, 10:52 — ИА Регнум. Немецкие полицейские арестовали в федеральной земле Бавария двух человек по подозрению в работе на спецслужбы России и подготовке диверсий. Об этом 18 апреля сообщило издание Spiegel со ссылкой на источники в прокуратуре.

IMAGO/Benedict Bettermann/Global Look Press

«Полиция арестовала в Байройте двух подозреваемых в шпионаже. Предполагается, что они по заказу России выслеживали американские базы и планировали атаки на военные транспортные маршруты», — говорится в публикации.

Утверждается, что подозреваемые — русские немцы, 39-летний Дитер С. и поддерживавший его 37-летний Александр Й. С. — также якобы планировали атаки на немецкую помощь Киеву.

Мужчин задержали утром 18 апреля, при этом второго из них, по словам автора публикации, российские спецслужбы якобы завербовали в 2023 году для саботажа путей поставок оружия украинской армии.

Отмечается, что Дитер С. якобы принимал участие в боевых действиях на стороне ДНР с 2014 по 2016 год и выслеживал на территории Баварии военные объекты США, в частности базу в Графенвёр, на которой учат танковые экипажи ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 19 марта пресс-служба немецкой прокуратуры предъявила обвинение в шпионаже в пользу России военнослужащему бундесвера. Мужчину задержали ещё в августе 2023 года, он являлся сотрудником Федерального ведомства вооружений, информационных технологий и применения, в числе прочего занимающегося закупками военной продукции для армии.

В конце января сотрудники федерального управления уголовной полиции ФРГ задержали в аэропорту Мюнхена немецкого гражданина, подозреваемого в шпионаже в пользу России. Отмечалось, что задержанный якобы был знаком с экс-сотрудником разведки Германии, которого немецкие правоохранители также арестовали по подозрению в работе на Россию. Это расследование вели при участии ФБР.

Прокуратура Польши 6 февраля 2024 предъявила обвинение гражданину страны в «шпионаже» в пользу России. Его также заподозрили в незаконном обороте наркотиков и подделке документов. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в июле 2023 года, говоря о шпионских скандалах в Польше, заявила, что в республике царят русофобия и шпиономания. Дипломат уточнила, что из-за этого власти Польши перестали выполнять свои предусмотренные международным правом обязательства.