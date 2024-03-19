Берлин, 19 марта, 2024, 17:08 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Германии предъявила военнослужащему бундесвера обвинение в шпионаже в пользу России. Об этом 19 марта сообщила пресс-служба немецкого надзорного ведомства.

IMAGO/Revierfoto/Global Look Press

Уточняется, что 30-летнего Томаса Х. из Федерального ведомства вооружений, информационных технологий и применения задержали в августе 2023 года.

По версии прокуратуры, мужчина неоднократно обращался в генконсульство России в Бонне и посольство в Берлине с предложениями о сотрудничестве.

«При этом он однажды передал сведения, которые получил в результате своей профессиональной деятельности, с целью дальнейшей передачи российской разведслужбе», — утверждается в заявлении.

Как передавало ИА Регнум, гражданина ФРГ задержали 9 августа 2023 года в городе Кобленце по подозрению в шпионаже в пользу России. Задержанный являлся сотрудником Федерального ведомства вооружений бундесвера, занимающегося в том числе закупками военной продукции для армии.

А 26 января того же года сотрудники федерального управления уголовной полиции Германии задержали в аэропорту Мюнхена гражданина страны, подозреваемого в шпионаже в пользу России. Задержанный мужчина якобы был знаком с бывшим сотрудником разведки Германии, которого немецкие правоохранители также арестовали по подозрению в работе на Россию. Отмечается, что расследование вели при участии ФБР.

Поиском «российских шпионов» активно занялись и польские силовики. Так, прокуратура Польши 6 февраля 2024 предъявила жителю республики обвинение в «шпионаже» в пользу России. Его также обвинили в незаконном обороте наркотиков и подделке документов, в результате чего мужчине угрожает лишение свободы на срок до 15 лет.

В декабре 2023 года суд в Польше признал виновными в шпионаже в пользу России 14 граждан Украины, Белоруссии и России. Они все получили наказание в виде лишения свободы на сроки от 13 месяцев до шести лет.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в июле, комментируя шпионские скандалы в Польше, отметила, что в этой стране царят русофобия и шпиономания. Она отметила, что польские власти на этом фоне перестали выполнять свои обязательства, предусмотренные международным правом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в марте 2023 года заявил, что Польшу охватил приступ русофобии. По его мнению, этому способствует Запад, чтобы натравить поляков на Россию.