Берлин, 9 августа, 2023, 18:38 — ИА Регнум. Гражданина Германии задержали в городе Кобленце на западе ФРГ по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом 9 августа сообщила Генеральная прокуратура страны.

Иван Шилов ИА Регнум

Разрешение на арест выдали 27 июля 2023 года, а 9 августа сотрудники Федерального ведомства по уголовным делам задержали подозреваемого. Правоохранители провели в его квартире и на работе обыски. Задержанный — сотрудник Федерального ведомства вооружений Бундесвера, занимающегося закупками военной продукции для национальных вооружённых сил.

Генпрокуратура утверждает, что мужчина якобы неоднократно обращался в генконсульство России в Бонне и посольство РФ в Берлине, предлагая сотрудничество.

«Однажды предоставил информацию, полученную в ходе профессиональной деятельности, с целью дальнейшей передачи российской разведке», — говорится в заявлении германского ведомства.

Суд постановил арестовать подозреваемого и поместить в следственный изолятор.

Как сообщало ИА Регнум 10 июля, в Польше задержали украинца по подозрению в шпионаже в пользу России. По данным спецслужб, он находился в стране с 2019 года. Он стал 15-м человеком, обвинённым в участии в организованной преступной группе, связанной со шпионажем. Мужчину арестовали на три месяца, ему может грозить до десяти лет лишения свободы.

Позднее в Польше заявили об истерии, охватившей страну из-за «российского шпионажа». Как заявило издание Myśl Polska, мнимая угроза российского шпионажа заставляет Агентство внутренней безопасности (ABW) Польши действовать сюрреалистично. По мнению авторов, меры, направленные на борьбу с «российским шпионажем», являются попыткой страны превратить свои территории в зону бездействия общемирового права.

26 января сотрудники федерального управления уголовной полиции Германии задержали в аэропорту Мюнхена гражданина ФРГ, подозреваемого в шпионаже в пользу России. Задержанный мужчина якобы был знаком с бывшим сотрудником разведки Германии, которого немецкие правоохранители также арестовали по подозрению в работе на РФ. Отмечается, что расследование ведётся при участии ФБР США. Позднее в Словении заподозрили двух иностранцев в шпионаже в пользу России — задержанным грозит до восьми лет лишения свободы. Как сообщало ИА Регнум, экс-сотрудника посольства Великобритании в ФРГ Дэвида Смита, которого обвиняли в шпионаже в пользу России, приговорили к более чем 13 годам тюремного заключения. Перед ним стоял выбор об отбытии наказания в Великобритании или в Германии. В первом случае Смит мог отбыть только половину срока и выйти по УДО, во втором случае действовала бы судебная система ФРГ.