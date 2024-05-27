Ташкент, 27 мая, 2024, 13:13 — ИА Регнум. Россия готова увеличить объём поставок газа в Узбекистан. Поставки сегодня идут с опережением графика, сообщил 27 мая президент РФ Владимир Путин на встрече с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте.

ТАСС/EPA/MARTIN DIVISEK

«Сейчас экспорт осуществляется с большим опережением графика, готовы при необходимости увеличить этот объём», — заявил Путин, напомнив о начале поставок газа из России в Узбекистан через Казахстан.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3891456" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Кадры официальной встречи Владимира Путина и президента Узбекистан Мирзиёева

Как сообщало ИА Регнум, в начале октября Путин, Мирзиёев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дали старт началу поставок газа из России в Узбекистан через казахстанскую территорию. Путин на торжественной церемонии заявил, что Россия подтвердила статус надёжного поставщика газа и открыта к сотрудничеству с другими странами.

В начале февраля власти Узбекистана сообщили, что планируют в три с половиной раза увеличить импорт российского газа. Объём планируется увеличить до 32 млн куб. м в сутки.

Россия и Узбекистан сегодня работают над строительством в республике медно-обогатительной фабрики, газохимического комплекса (в Бухарской области) и металлургического кластера.