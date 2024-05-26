Ташкент, 26 мая, 2024, 10:37 — ИА Регнум. Москва и Ташкент прорабатывают строительство медно-обогатительной фабрики, газохимического комплекса и металлургического кластера в Узбекистане. Об этом сказано в материалах к государственному визиту президента России Владимира Путина в Узбекистан.

Fabian Sommer/dpa/picture-alliance/ТАСС

«В проработке — крупные проекты в промышленности, в том числе — строительство медно-обогатительной фабрики на базе Алмалыкского горно-металлургического комбината в Ташкентской области, газохимического комплекса в Бухарской области и создание металлургического кластера на железорудном месторождении «Тебинбулак», — сказано в сообщении.

Вместе с тем отмечается, что в Навои и Бухаре запланированы на конец 2024 года ввод в эксплуатацию промышленных парков.

Как передавало ИА Регнум, Путин и узбекский лидер Шавкат Мирзиёев 21 мая провели телефонный разговор. Стороны обсудили развитие сотрудничества двух стран, в том числе в торгово-экономической сфере. Кроме того, как рассказали в пресс-службе Кремля, два лидера обсудили ход подготовки предстоящего государственного визита президента Российской Федерации в Узбекистан. Путин и Мирзиёев подтвердили стремление последовательно укреплять отношения союзничества и стратегического партнёрства между двумя странами. Президент России также рассказал коллеге об итогах своего визита в Китай.

В конце 2023 года Мирзиёев отмечал, что отношения России и Узбекистана укрепились, вышли на новый уровень и нерешённых вопросов между двумя странами нет.