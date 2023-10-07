Москва, 7 октября, 2023, 14:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин вместе с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым принимает участие в церемонии запуска поставок российского газа, сообщили 7 октября в Кремле.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Владимир Путин во время встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в Ново-Огарево

«Осуществление данного проекта будет иметь очевидную отдачу для всех трех государств», — сказал глава российского государства.

Путин на церемонии заявил, что Россия подтверждает статус надёжного поставщика газа и открыта к сотрудничеству в этой сфере. Президент добавил, что Узбекистан получит дополнительный источник энергоснабжения, а Казахстан сможет решить вопрос газификации северных и восточных регионов.

В свою очередь лидер Казахстана подтвердил готовность к дальнейшему увеличению объёмов транспортировки российского газа, а глава Узбекистана отметил готовность страны к развитию долгосрочного партнёрства в газовой сфере с Россией и Казахстаном.

Токаев назвал запуск поставок газа в Узбекистан историческим событием, которое открывает ещё одну яркую страницу в летописи добрососедских отношений, поднимая на новый уровень стратегическое партнерство и взаимодействие в области энергетики. Как подчеркнул лидер Казахстана, данный проект отвечает интересам всех сторон.

Запуск проходит в формате видеоконференции.

В Узбекистан российский газ пойдет транзитом через Казахстан. Газ из России впервые направится в сторону Средней Азии.

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Как сообщало ИА Регнум, в Кремле 6 октября прошли переговоры президентов России и Узбекистана. Глава Узбекистана прибыл в Россию с официальным визитом. В тот же день лидеры провели переговоры, по результатам которых подписали совместное заявление об углубление стратегического партнёрства. Россия и Узбекистан также подписали межправительственное соглашение о расширении сотрудничества в области поставок нефти. В частности, документ предусматривает поставки нефтепродуктов железнодорожным транспортом.

Президент Узбекистана 6 октября встретился с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Мирзиёев заявил, что Ташкенту нужно кооперироваться с Москвой в нынешние сложные времена.