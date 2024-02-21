Ташкент, 21 февраля, 2024, 12:16 — ИА Регнум. Узбекистан намерен увеличить импорт российского газа в 3,5 раза — до 32 млн куб. м. в сутки. Это следует из постановления правительства страны, которое имеется в распоряжении «Риа Новости».

Павел Львов/РИА Новости

«Увеличение потребления природного газа до 32 млн куб. м.», — говорится в документе.

Для наращивания объёмов поставок газа из России кабинет министров республики утвердил постановление по реализации инвестиционной программы для модернизации газовой инфраструктуры в Казахстане. Она рассчитана на семь лет: с 2024 по 2030 год. Стоимость программы — 470 млн долларов.

Как сообщало ИА Регнум 7 октября 2023 года, президенты России, Казахстана и Узбекистана Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев дали старт началу поставок российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана. Российский лидер на церемонии заявил, что Москва подтверждает статус надёжного поставщика газа и открыта к сотрудничеству в этой сфере. Поставка газа в направлении Средней Азии произошла впервые в истории.

Ранее, в июне 2023 года, Узбекистан договорился с Россией о покупке газа на протяжении двух лет. Договор купли-продажи топлива заключили АО «Узгастрейд» и ООО «Газпром экспорт». Согласно тексту документа, годовой объём составил порядка 2,8 млрд куб. м. Уточняется, что в рамках соглашения с 1 октября 2023 года планировалось начать импорт с 9 млн куб. м. природного газа в сутки.