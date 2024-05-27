Таллин, 27 мая, 2024, 18:30 — ИА Регнум. Почти никто в Прибалтике, включая Эстонию, не готов в буквальном смысле воевать против России. При этом европейские политические лидеры отлично понимают, что провоцировать российскую сторону вооружённым путём опасно: блок НАТО, в котором состоят их страны не выступит в их защиту на поле боя. Таким мнением поделился с корреспондентом ИА Регнум военный эксперт Михаил Онуфриенко, комментируя заявление президента Эстонии Алара Кариса, что его страна якобы сделает всё возможное, чтобы поставить на колени Россию.

Владимир Гердо/ТАСС

Громкие заявления — это часть профессии политика, заметил эксперт. Но скандальный выпад эстонского президента — это, по-видимому, очередная попытка «прощупать» готовность западной общественности к началу полномасштабной войны против России, предположил Онуфриенко. Аналогичную цель, по его мнению, преследовали, например, слова президента Франции Эммануэля Макрона о готовности ввести французский контингент на Украину.

«Последовал также целый ряд заявлений восточноевропейских лимитрофов, наиболее существенной из которых является Польша. Однако абсолютно точно ни все вместе, ни тем более по отдельности они не способны вести полномасштабные боевые действия с Россией. В той же Прибалтике задолго до спецоперации, на протяжении последних лет пятнадцати, ежегодно проводились опросы по поводу готовности воевать с Россией. И где-то треть населения Латвии, Литвы и Эстонии всегда говорила, что при угрозе такой войны просто покинет территорию этих стран. Ещё треть говорила, что никак не будет участвовать в боевых действиях. И не более трети — что готовы, может быть, участвовать в партизанском движении. О наступлении никто никогда даже не заикался. Вопрос стоял только в том, через сколько часов эта территория будет занята нашими войсками», — прокомментировал собеседник ИА Регнум.

С тех пор, по словам эксперта, принципиально ничего не изменилось. И переброска в страны Прибалтики нескольких тысяч военнослужащих НАТО не сможет кардинально повлиять на эту ситуацию.

«Понятно, что никто никуда наступать не будет. Вести какие-то обстрелы наших территорий, тем более — Санкт-Петербурга, с территории натовских стран тоже никто не будет. Все понимают, чем это закончится для таких стран», — отметил Онуфриенко.

При этом рассчитывать на непосредственное втягивание в конфликт с Россией других членов Североатлантического альянса в случае начала одним из них боевых действий, могут лишь люди наивные, безоглядно верящие в знаменитую статью №5 устава НАТО. Она гласит, что нападение на одну из стран объединения считается нападением на НАТО в целом.

«Я готов поверить, что какие-то рядовые граждане стран НАТО свято верят в этот пункт. Но никто из них его не читал. Если же обратиться собственно к тексту пятого пункта, то из него явно следует, что в случае боевых действий какой-либо из стран НАТО с кем бы то ни было все остальные страны НАТО могут помочь, а могут и не помочь. Причём форму этой помощи они выбирают самостоятельно, вплоть до словесного осуждения происходящего. То есть никто не обязывает всё НАТО «впрягаться» и военной силой оказывать помощь тому, кто участвует в боевых действиях», — указал эксперт.

И европейские лидеры не могут не знать об этом, отметил Онуфриенко. Поэтому скандальное антироссийское заявление президента Эстонии, скорее, имеет подоплёку, далёкую от решимости совершать конкретные военные шаги. Наиболее вероятная основа — это карьерные устремления, предположил политолог.

«Все эти деятели прекрасно осознают, что их время жизни на политическом олимпе — на посту президента или главы правительства — измеряется несколькими годами. После чего они уйдут на какие-то «сладкие должности» куда-нибудь в Европарламент или НАТО, только в том случае, если будут отрабатывать повестку. То есть громко кричать и «топать ногами». Пошумел, покричал, ничего конкретно, не сделал. Но зато обратил на себя внимание. А после отставки, быть может, получил хорошую должность, чтобы продолжать сотрясать воздух», — резюмировал Онуфриенко.

Президент Эстонии Алар Карис заявил 25 мая в интервью финскому информагентству Yle, что его страна сделает всё возможное, чтобы «поставить на колени» Россию. Он уточнил, что якобы только в случае остановки российской военной машины начнутся переговоры о прекращении вооружённого конфликта на Украине.

В свою очередь, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прореагировала на заявление Кариса постом в своём Telegram-канале.

«А как это? Пусть покажет», — прокомментировала она слова эстонского президента.

Карис также заявил, что руководство Эстонии не собирается пока закрывать границу с Россией, объяснив это решение тем, что у эстонцев есть родственники в России. Но, по его словам, в случае необходимости граница будет закрыта.

Ранее власти Эстонии решили с 1 мая оставить погранпереход в Нарве открытым только в период с 07:00 до 23:00, закрывая его на ночь. Этот шаг объяснили значительным сокращением числа пересекающих границу в ночное время.