Москва, 27 мая, 2024, 10:13 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова ответила на слова президента Эстонии Алара Кариса, заявившего, что Эстония сделает всё возможное для того, чтобы поставить Россию на колени.

Иван Шилов ИА Регнум Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова

«А как это? Пусть покажет», — отреагировала на слова Кариса российский дипломат в Telegram-канале.

Президент Алар Карис в интервью Yle 25 мая заявил о необходимости поставить Россию на колени. По его словам, главное сейчас — остановить российскую военную машину. Он отметил, что якобы только так начнутся переговоры по поводу прекращения конфликта на Украине.

Карис 25 мая также заявил, что руководство Эстонии не собирается закрывать границу с Россией из-за ситуации с исчезновением буёв на Нарве. Так, границу не будут закрывать, потому что у эстонцев есть родственники в России. Однако, по словам Кариса, граница будет закрыта в случае необходимости.

С 1 мая Эстония решила оставить погранпереход в Нарве открытым с 07:00 до 23:00, а на ночь закрывать. Закрытие объяснили значительным снижением числа пересекающих границу в ночное время.