Ташкент, 27 мая, 2024, 10:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев начали переговоры в Узбекистане.

РИА Новости/Алексей Никольский

Российский лидер приехал в резиденцию на отечественном представительском автомобиле Aurus, которым он пользуется как в России, так и в зарубежных поездках.

Главы государств встретились в резиденции «Куксарой» в Ташкенте. Перед президентским дворцом Путина лично приветствовал президент Узбекистана.

Сначала переговоры пройдут в узком составе. Затем лидеры государств пообщаются в расширенном составе с участием делегаций. С российский стороны на встрече будут присутствовать министр культуры Ольга Любимова, глава Минсельхоза Оксана Лут, руководитель МВД Владимир Колокольцев, глава Минэнерго Сергей Цивилёв, глава Росатома Алексей Лихачёв, глава Роспотребнадзора Анна Попова, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, глава Чечни Рамзан Кадыров и другие.

По итогам встречи стороны планируют подписать солидный пакет документов.

Как передавало ИА Регнум, Владимир Путин 26 мая прибыл в Узбекистан с государственным визитом. В тот же день глава государства возложил венок к монументу Независимости в парке «Новый Узбекистан» в Ташкенте, после чего со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым ознакомился с размещённой на площадке парка краткой презентацией осуществляемых в стране проектов подготовки к Азиатским играм и «Новый Ташкент».

После совместного фотографирования главы государств отправились на неформальное общение.

Как уточнили в пресс-службе Кремля, в рамках переговоров 27 мая лидеры двух стран планируют обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений стратегического партнёрства и союзничества. Запланирован также обмен мнениями по актуальным региональным проблемам.

В материалах к визиту Путина говорилось, что Москва и Ташкент прорабатывают строительство медно-обогатительной фабрики, газохимического комплекса и металлургического кластера в Узбекистане.