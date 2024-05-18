Москва, 18 мая, 2024, 15:00 — ИА Регнум. Визит президента России Владимира Путина в Китай подтвердил отношения всеобъемлющего партнёрства двух стран. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.

Сергей Гунеев/POOL/РИА Новости Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

«Переговоры с председателем Си Цзиньпином, встреча с другими представителями китайского руководства подтвердили, что наши отношения всеобъемлющего партнёрства, стратегического взаимодействия превосходят по своему качеству традиционные межгосударственные союзы прежней эпохи», — сказал он.

Министр добавил, что отношения России и Китая продолжают играть ключевую роль в поддержании международной безопасности и сбалансированном мировом развитии.

Как ранее передавало ИА Регнум, помощник президента Юрий Ушаков заявил, что переговоры Путина и Си Цзиньпина прошли очень успешно, с хорошим настроением. Он отметил, что за обедом в узком составе была совершенно расслабленная атмосфера, которая помогает лучше друг друга понимать.

Двухдневный государственный визит Путина в Китай состоялся 16 и 17 мая. В Пекине прошла торжественная церемония его встречи. Общение российского лидера с Си Цзиньпином в общей сложности продлилось более 12 часов.

Лидеры России и Китая после совещания подписали совместное заявление, в котором заявили о взаимном стратегическом доверии между странами в вопросах военного сотрудничества. Они также сообщили о планах нарастить число совместных военных учений.

Путин во время визита в Пекин заявил, что отношения России и Китая служат образцом добрососедства между странами. Он подчеркнул, что обе страны будут действовать в унисон ради процветания народов и повышения авторитета и влияния.