Москва, 27 мая, 2024, 12:17 — ИА Регнум. Оснований для повышения ставки Банка России на данный момент не существует. Такое мнение 26 мая высказал президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

РИА Новости/Владимир Трефилов

Как отметил в интервью «Фонтанке» Костин, он никогда не работал в Банке России и не всегда может предугадать решения регулятора.

Глава ВТБ добавил, что иногда шутит, что в руководстве и среди членов совета директоров Банка России много женщин, у которых другая логика.

«Поэтому мне трудно сказать. Не вижу оснований, чтобы Центральный банк повышал ставку. К тому же, знаете, я в своей профессиональной банковской деятельности очень долго работал в условиях двузначной инфляции, а экономика всё равно росла», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 25 мая зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что существующие сегодня в России высокие ставки по кредитам делаются в интересах всего общества. По его словам, это временное явление, принятое в целях снижения уровня инфляции.

Центробанк 26 апреля снова принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16%. В регуляторе пояснили, что возвращение уровня инфляции к целевому показателю и его дальнейшая стабилизация около 4% предполагают более продолжительный период поддержания жёстких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось ране.

Позднее в этот же день в Банке России уточнили, баланс рисков для инфляции остаётся смещённым в сторону проинфляционных. Отмечалось, что такими рисками являются изменение условий внешней торговли, в том числе под влиянием геополитической напряжённости, сохранение высоких инфляционных ожиданий, отклонение экономики России вверх от траектории сбалансированного роста и траектория нормализации бюджетной политики.