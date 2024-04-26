Москва, 26 апреля, 2024, 14:30 — ИА Регнум. Баланс рисков для инфляции остаётся смещённым в сторону проинфляционных, говорится в комментарии Банка России к решению по ключевой ставке, размещённом на сайте ЦБ.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

Изменение условий внешней торговли, в том числе под влиянием геополитической напряжённости, сохранение высоких инфляционных ожиданий, отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста, а также траектория нормализации бюджетной политики являются основными проинфляционными рисками, отмечается в сообщении Банка России.

«Дезинфляционные риски в первую очередь связаны с более быстрым замедлением роста внутреннего спроса, чем ожидается в базовом сценарии», — отметили в ЦБ.

Вместе с тем, согласно данным российского Центробанка, инфляционное давление постепенно ослабевает, но остаётся высоким. Из-за сохраняющегося повышенного внутреннего спроса, превышающего возможности расширения предложения, инфляция будет возвращаться к цели несколько медленнее, чем Банк России прогнозировал в феврале.

Как передавало ИА Регнум, 26 апреля Банк России 26 апреля вновь принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16%. Возвращение инфляции к цели и её дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают более продолжительный период поддержания жёстких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось ранее, объяснили в ЦБ.

В своём выступлении на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей президент 25 апреля президент России Владимир Путин заявил, что Центробанк держит ключевую ставку на высоком уровне из-за рисков инфляции. В противном случае инфляция могла бы достичь двухзначных показателей, как это происходит в Турции и ряде других стран, указал глава государства.

Снижения ключевой ставки в первом полугодии 2024 года не ожидается, заявляла ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Понижение ключевой ставки возможно после того, как эксперты убедятся в устойчивом снижении инфляции, это может произойти во втором полугодии, отметила глава ЦБ.

Банк России повысил ключевую ставку до 16% в декабре 2023 года, объяснив это сохранением высокого инфляционного давления. На следующих заседаниях совет директоров ЦБ сохранял ключевую ставку на прежнем уровне.

Специалисты экономического блока правительства и ЦБ считают, что рынок ипотечного кредитования перегрет, и это заставляет ЦБ держать высокую ключевую ставку, отметил также глава государства.