Москва, 26 апреля, 2024, 13:32 — ИА Регнум. Банк России 26 апреля вновь принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16%.

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Жёсткие денежно-кредитные условия в экономике, вероятно, будут поддерживаться дольше, чем прогнозировалось ранее, сказано в сообщении регулятора.

«Совет директоров Банка России 26 апреля 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых. Возвращение инфляции к цели и её дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают более продолжительный период поддержания жёстких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось ранее», — сообщила пресс-служба ЦБ.

Как передавало ИА Регнум, 25 апреля в своём выступлении на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей президент Владимир Путин заявил, что Центробанк держит ключевую ставку на высоком уровне из-за рисков инфляции. В противном случае инфляция могла бы достичь двухзначных показателей, как это происходит в Турции и ряде других стран, сказал глава государства.

Специалисты экономического блока правительства и ЦБ считают, что рынок ипотечного кредитования перегрет, и это заставляет ЦБ держать высокую ключевую ставку, отметил также глава государства.

Снижения ключевой ставки в первом полугодии 2024 года не ожидается, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в марте. Понижение ключевой ставки возможно после того, как эксперты убедятся в устойчивом снижении инфляции, это может произойти во втором полугодии, отметила глава ЦБ.

В декабре 2023 года Банк России повысил ключевую ставку до 16%, объяснив это сохранением высокого инфляционного давления. На следующих заседаниях совет директоров ЦБ сохранял ключевую ставку на прежнем уровне.