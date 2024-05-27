Киев, 27 мая, 2024, 10:11 — ИА Регнум. Правительство Украины приняло решение упростить ряд процедур, связанных с производством боеприпасов. Об этом 27 мая сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев.

Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Одна из ключевых новаций ― установление уровня прибыльности для боеприпасов в размере до 25% их себестоимости», ― написал парламентарий в Telegram-канале.

Кроме того, добавил депутат, для боеприпасов для беспилотных летательных аппаратов не потребуется приказ о допуске к эксплуатации, также для производителей стартовых двигателей для беспилотных систем и ракет упростят процедуру включения в реестр, необходимый для заключения госконтракта.

Гетманцев считает, что нужно избавиться от страхов и предрассудков, что ослабление контроля за производством оружия и военной техники приведёт к тому, что они будут массово попадать от производителей в руки различных организованных преступных группировок.

«Нужно дать максимум возможностей тем, кто готов помогать решать проблему с боеприпасами всех типов, порохом, взрывчаткой, необходимыми химическими компонентами», ― отметил глава комитета Рады.

Как сообщало ИА Регнум, в марте глава киевского режима Владимир Зеленский в видеообращении на саммите лидеров стран — участниц Евросоюза назвал позором для континента проблемы с боеприпасами у украинских войск. Он призывал европейских лидеров предоставить Украине больше средств противовоздушной обороны.

Британский телеканал Sky News в мае отмечал, что Россия производит артиллерийские снаряды в три раза быстрее западных союзников Украины и за четверть стоимости. Несмотря на объединённую экономическую мощь, способность США и Великобритании производить артиллерийские снаряды всё еще отстаёт от российской, утверждали журналисты.

Британский журнал The Economist 26 мая сообщил, что Евросоюз не может нарастить производство снарядов для поставок Украине по причине нехватки взрывчатки. Авторы публикации отметили, что у европейских производителей взрывчатки нет уверенности в возможности увеличить выпуск продукции. Они опасаются, что из-за недостаточного производства взрывчатки в ЕС Украина не получит нужное количество снарядов.

Президент США Джо Байден 24 апреля подписал утверждённые парламентом США законы о предоставлении военной помощи Украине и Израилю. В Пентагоне уточнили, что Соединённые Штаты Америки направят Украине пакет военной помощи на $1 млрд, в который вошли ракеты для систем ПВО, боеприпасы для HIMARS, а также артиллерийские снаряды.

Также в пакет вошли зенитные ракеты RIM-7 и ракеты-перехватчики AIM-9M, а также боевые машины пехоты (БМП) Bradley, боеприпасы для переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, снаряды для реактивной системы залпового огня HIMARS, артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм, ракеты для противотанковых комплексов TOW и Javelin.