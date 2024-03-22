Киев, 22 марта, 2024, 10:50 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский в видеообращении на саммите лидеров стран — участниц Евросоюза назвал позором для континента проблемы с боеприпасами у украинских войск. Его слова 22 марта процитировало издание Tagesschau.

EPA/ТАСС Глава киевского режима Владимир Зеленский

«К сожалению, использование нашими солдатами артиллерии на передовой — позор для Европы в том смысле, что она может сделать больше. Важно доказать это сейчас», — сказал он.

Отмечается, что глава киевского режима также призвал европейских лидеров предоставить Украине больше средств противовоздушной обороны.

Как сообщало ИА Регнум, 11 марта Зеленский заявил, что украинская армия столкнулась с нехваткой боеприпасов. Он добавил, что Киеву не нужны иностранные войска на контролируемой им территории.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил 19 марта, что ВСУ отступили из Авдеевки в ДНР и ряда деревень из-за нехватки снарядов. Он также выразил надежду на то, что Запад будет поставлять Киеву больше боеприпасов.

Российские официальные лица неоднократно отмечали, что поставки оружия Украине Западом никак не влияют на ход СВО, только затягивают конфликт. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал на то, что поставки вооружений только истощают ресурсы стран, участвующих в поддержке Киева.