ЕС столкнулся с дефицитом взрывчатки при производстве снарядов для Украины
The Economist: дефицит взрывчатки затормозил производство ЕС снарядов для Киева
Лондон, 27 мая, 2024, 03:43 — ИА Регнум. Евросоюз не может нарастить производство снарядов для поставок Украине по причине нехватки взрывчатки, сообщил 26 мая британский журнал The Economist.
«Европа отчаянно пытается увеличить своё незначительное производство артиллерийских снарядов и ракет. <…> Самым уязвимым направлением является то, о чём до недавнего времени думали в последнюю очередь: нехватка взрывчатых веществ», — отметили авторы.
В статье говорится, что у европейских производителей взрывчатки нет уверенности в возможности увеличить выпуск продукции. Они опасаются, что из-за недостаточного производства взрывчатки в ЕС Украина не получит нужное количество снарядов.
После завершения эпохи холодной войны в Европе значительно сократился выпуск взрывчатых веществ, часть предприятий вообще закрылись. Для строительства завода с нуля потребуется от трёх до семи лет, из-за этого поставки военной помощи Украине замедляются, уточнили в издании.
Как сообщало ИА Регнум, в марте глава киевского режима Владимир Зеленский в видеообращении на саммите лидеров стран — участниц Евросоюза назвал позором для континента проблемы с боеприпасами у украинских войск. Он призывал европейских лидеров предоставить Украине больше средств противовоздушной обороны.
Британский телеканал Sky News в мае отмечал, что Россия производит артиллерийские снаряды в три раза быстрее западных союзников Украины и за четверть стоимости. Несмотря на объединенную экономическую мощь, способность США и Великобритании производить артиллерийские снаряды всё еще отстаёт от российской, утверждали журналисты.
Президент России Владимир Путин 25 мая заявил о многократном увеличении объёмов производства боеприпасов. За два года рост по ракетно-артиллерийскому вооружению составил более чем в 22 раза, объём выпуска средств радиоэлектронной борьбы и разведки увеличился в 15 раз, по боеприпасам и средствам поражения — в 14 раз, по автомобилям — в семь раз, шестикратно по средствам индивидуальной бронезащиты, по авиационной технике и беспилотным летательным аппаратам — в четыре раза, по бронетанковому вооружению — почти в 3,5 раза, уточнил глава государства.