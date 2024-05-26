Лондон, 26 мая, 2024, 13:24 — ИА Регнум. Россия производит артиллерийские снаряды в три раза быстрее западных союзников Украины и за четверть стоимости. Об этом сообщает британский телеканал Sky News со ссылкой на анализ международной консалтинговой компании Bain & Company.

Вадим Савицкий/РИА Новости

Отмечается, что способность США и Великобритании производить артиллерийские снаряды всё еще отстаёт от российской, несмотря на объединенную экономическую мощь стран.

Так, согласно исследованию, заводы в России, как ожидается, произведут или отремонтируют порядка 4,5 млн артиллерийских снарядов до конца 2024 года по сравнению с общим производством около 1,3 млн снарядов в европейских странах и США.

При этом средняя стоимость производства одного 155-мм снаряда стандарта Североатлантического альянса составляет около $4 тыс., стоимость производства 152-мм снаряда в России — около $1 тыс.

Как передавало ИА Регнум, 15 мая на совещании по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса президент России Владимир Путин отметил, что нельзя допускать перекосов в экономике и промышленности.

Путин также подчеркнул, что планы по достижению целей развития страны не будут сокращать в связи проведением СВО на Украине. Он призвал быть готовыми к тому, чтобы предприятия ВПК могли в любое время нарастить выпуск товаров гражданского назначения в рамках диверсификации.

Глава государства в апреле заявил, что экономику России не переводят на военные рельсы, несмотря на сложности, с которыми столкнулась страна.

Также в апреле Путин отметил, что темпы роста российской экономики сохраняются на хорошем уровне и превышают 4%. Он подчеркнул, что в Европе таких результатов нет ни у кого.