Арлингтон, США, 25 апреля, 2024, 21:16 — ИА Регнум. Страны НАТО не предоставили Украине обещанную военную помощь, заявил 25 апреля генсек альянса Йенс Столтенберг, выступление которого транслировала пресс-служба НАТО на своём сайте.

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«Давайте будем честны. Реальность такова, что в последние месяцы союзники по НАТО не предоставили Украине помощь, которую обещали», — сказал он.

США в течение многих месяцев не могли согласовать новый пакет помощи Украине, а страны ЕС не смогли поставить обещанное количество снарядов, добавил генсек НАТО.

Эти задержки «имеют последствия», отметил Столтенберг, выразив мнение, что именно из-за невыполнения странами НАТО обещаний ВС РФ достигли успехов.

Украина может победить, если увеличить поставки военной помощи Киеву и оказывать её это оперативно, добавил генсек НАТО.

Как передавало ИА Регнум, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 25 апреля уточнил, что часть передаваемого Соединёнными Штатами Америки Украине оружия находится в Польше, её доставят через несколько дней. Переброска других вооружений займёт больше времени, добавил он.

24 апреля американские СМИ сообщили, что дальнобойные ракеты были переданы Киеву ещё в марте. По данным агентства Reuters, 17 апреля ВСУ применили ATACMS, в том числе для нанесения ударов по российскому аэродрому в Крыму. Позднее непубличную передачу ракет подтвердил и Госдеп.

В этот же день президент США Джо Байден подписал утверждённые парламентом США законы о предоставлении военной помощи Украине и Израилю. По его словам, Вашингтон в ближайшие часы возобновят военные поставки Киеву.

Американская военная помощь Киеву не остановит продвижение российских сил, поскольку Москва опережает Запад в производстве вооружений, отмечал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, призвав западные страны наращивать объёмы производства оружия.

Одобрение нового крупного пакета военной помощи киевскому режиму было ожидаемым решением и ситуацию на поле боя принципиально не поменяет, заявлял журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.