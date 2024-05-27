МВД России объявило в розыск заместителя начальника Генерального штаба Вооружённых сил Украины Владимира Горбатюка 1982 года рождения. Статья УК РФ, по которой он разыскивается, не разглашается. Также наступивший 824-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован новыми атаками украинскими беспилотниками российских территорий. В ночь на 27 мая дежурными средствами ПВО один БПЛА уничтожен над территорией Брянской области, еще один — над территорией Белгородской области, четыре — над территорией Краснодарского края, а также шесть уничтожены и перехвачены над территорией Орловской области, информирует Минобороны.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

Не обошлось без жертв. О том, что результате массированной атаки украинских беспилотников на Орловскую область в ночь на 27 мая погиб водитель 8-й областной пожарной части, а ещё три сотрудника служб пострадали, сообщил в Telegram-канале губернатор Андрей Клычков. Уточняется, что при падении БПЛА повреждения получили объекты на территории топливно-заправочной станции в городе Ливны — пострадала часть фасада административного здания.

В Белгородской области под обстрел Вооружённых сил Украины (ВСУ) попали сразу несколько населённых пунктов Шебекинского городского округа. По предварительной информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, пострадавших нет.

В Брянской области российские средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата над Севским и Брасовским районами. Глава региона Александр Богомаз подчеркнул: в результате падения обломков никто не пострадал, повреждений не зафиксировано.

Опасность атаки БПЛА объявлялась в Курской области.

Непосредственно в зоне СВО расчёты реактивных систем залпового огня «Ураган» нанесли удар по колонне с боеприпасами и живой силе ВСУ. Также воздушная разведка помогла выявить цель расчётам реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган».

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3891385" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Соответствующие видеокадры удара по колонне с боеприпасами и живой силе ВСУ опубликованы Минобороны.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.