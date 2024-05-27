Донецк, 27 мая, 2024, 06:14 — ИА Регнум. Расчёты РСЗО «Ураган» танковой дивизии 1-й танковой армии группировки войск «Запад» Вооружённых сил России нанесли удар по колонне техники и живой силе украинских войск в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в понедельник, 27 мая, сообщили в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«Расчёты реактивных систем залпового огня «Ураган» нанесли удар по колонне с боеприпасами и живой силе ВСУ. Выявить цель помогла воздушная разведка: с высоты удалось заметить систематические передвижения групп боевиков и военной техники», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале военного ведомства.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3891378" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Боевая работа расчётов РСЗО Ураган

В Минобороны подчеркнули, что высокая дальность и большая площадь поражения РСЗО «Ураган» позволяет не только вести эффективную контрбатарейную борьбу, но и наносить удары по тыловым позициям противника, нарушая тем самым линии снабжения подразделений украинских войск.

Как передавало ИА Регнум, 26 мая официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что подразделения группировки войск «Запад» в результате активных боевых действий освободили Берестовое в Харьковской области. Группировка войск «Север» Вооружённых сил РФ, продвигаясь в глубину обороны противника, за сутки уничтожила до 300 украинских военнослужащих, а также боевую машину РСЗО «Град», 155-миллиметровую гаубицу M777 американского производства, САУ «Акация» и гаубицу Д-30.