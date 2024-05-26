Москва, 27 мая, 2024, 01:23 — ИА Регнум. МВД России объявило в розыск заместителя начальника генерального штаба Вооружённых сил Украины Владимира Горбатюка. Об этом свидетельствуют обновлённые 26 мая данные в базе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

«Владимир Дмитриевич Горбатюк. Дата рождения: 19.02.1982. Разыскивается по статье УК», — говорится в карточке розыска.

Статья, по которой его разыскивают, не разглашается.

Кроме того, МВД России также объявило в розыск бывшего командующего силами логистики украинских войск Олега Вишневского, занимавшего эту должность в период с 2019 по 2021 год.

Как передавало ИА Регнум, ранее ведомство объявило в розыск по уголовной статье командующего Военно-морскими силами Украины Игоря Воронченко, командующего харьковской группировкой ВСУ Михаила Драпатого и экс-главнокомандующего украинскими войсками Руслана Хомчака.

4 мая стало известно, что МВД объявило в розыск главу киевского режима Владимира Зеленского и бывшего президента Украины Петра Порошенко. В базе ведомства указывалось, что их разыскивают по уголовной статье. Однако 9 мая Зеленский и Порошенко пропали из базы розыска МВД.