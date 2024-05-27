Орел, 27 мая, 2024, 05:18 — ИА Регнум. В результате массированной атаки украинских беспилотников на Орловскую область в ночь на 27 мая погиб один человек. Об этом в понедельник сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«По предварительным данным, к большому сожалению, в результате происшествия погиб водитель 8-й областной пожарной части. Ещё три сотрудника служб пострадали», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале губернатора.

Отмечается, что при падении БПЛА повреждения получили объекты на территории топливно-заправочной станции в городе Ливны. Пострадала часть фасада административного здания. На место происшествия прибыли сотрудники оперативных служб для ликвидации последствий.