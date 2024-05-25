Киев, 26 мая, 2024, 01:25 — ИА Регнум. Власти Украины не рассматривают возможность достижения вопросов прекращения огня с Россией, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью журналистам из Казахстана, Киргизии и Узбекистана 25 мая.

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«Прекращение огня сегодня… Для нас это очень опасно, очень»,— заявил он.

Зеленский считает такое соглашение резонным только в случае, если бы войска при этом находились «на линии границ».

Как сообщало ИА Регнум, Москва готова вести переговоры по Украине, но поскольку доверять Киеву нельзя, то даже в случае начала диалога никакой паузы в ведении боевых действий не будет, отмечал 19 апреля глава МИД Сергей Лавров.

Владимир Путин 12 апреля поддержал предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко в случае переговоров по Украине взять за основу проект стамбульских договорённостей. По словам российского лидера, тогда представители киевского режима согласились на условия Москвы. Президент не раз подчеркивал, что не Россия начала боевые действия в 2014 году.

В марте президент Франции Эммануэль Макрон утверждал, что попросит Россию установить режим прекращения огня на время проведения Олимпийских игр в Париже. Владимир Путин заявил, что не знает о подобном предложении французского коллеги. При этом Москва готова рассмотреть любые вопросы, но прежде всего будет исходить из своих интересов и ситуации в зоне спецоперации, уточнил российский лидер.

Российская сторона неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом специальной военной операции, и при признании новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году.