Париж, 26 мая, 2024, 18:11 — ИА Регнум. Президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая 26 мая на мероприятии в Берлине, посвящённом 75-летию германской конституции, заявил, что Европа имеет большое количество внешних и внутренних врагов и «может умереть».

France Diplomatie Эммануэль Макрон

«У нас никогда не было такого количества внешних и внутренних врагов. Я действительно считаю, что наша Европа может умереть», — сказал он.

По словам Макрона, этот сложный для Европы момент связан с украинским конфликтом. Кроме того, отметил французский лидер, ЕС сталкивается с вызовом, связанным с декарбонизацией экономики, когда решение климатических проблем должно быть не в ущерб экономическому росту и индустриализации.

«Я также думаю, что наша демократия находится в своего рода кризисе, и мы сами это видим», — сказал Макрон, добавив, что кризис вызван подъёмом национализма.

Как передавало ИА Регнум, ранее Макрон сделал ряд заявлений о возможности отправки западными странами войск на Украину. В том числе 2 мая он не исключил, что направит туда французские войска, если российская армия прорвёт оборону ВСУ.

Немецкое издание Spiegel 26 мая сообщило, что страны Балтии и Польша заявили о готовности ввести войска на Украину в случае серьёзных успехов российских военных. Издание отметило, что политики из стран Балтии предупредили об этом Германию на конференции Леннарта Мери в Таллине.

Вместе с тем, заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что Североатлантический альянс не намерен размещать своих военных на Украине. По его словам, Украина якобы даже не обращалась к альянсу с подобной просьбой. При этом он отметил, что Киев нуждается в большей поддержке.

Президент России Владимир Путин предостерёг страны НАТО от отправки войск на Украину и подчеркнул, что последствия для интервентов будут трагичными. Кроме того, прямое участие стран Североатлантического альянса в конфликте может спровоцировать ядерную войну, отметил он.