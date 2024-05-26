Будапешт, 27 мая, 2024, 00:15 — ИА Регнум. Действия лидеров Европейского союза создают риски начала третьей мировой войны, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, назвав политику Брюсселя «военным психозом».

Иван Шилов ИА Регнум Виктор Орбан Будапешт

«Возможно, через 10 лет нынешние процессы будут называть прелюдией к третьей мировой войне», — указал он в интервью YouTube-каналу Patrióta 26 мая.

По словам Орбана, европейским странам необходимо взять ситуацию в свои руки, оказать воздействие на Евросоюз и не допустить того, чтобы развившийся в Брюсселе «военный психоз» повлиял на ситуацию в мире.

В том же интервью венгерский политик раскритиковал попытки Европейского союза ввязаться в конфликт на Украине. Он подчеркнул, что Брюссель не оценивает своих возможностей и не уделяет внимание тому, какой ценой могут обойтись подобные инициативы. Также Орбан раскритиковал идею возвращения в ЕС всеобщего воинского призыва. По его словам, Будапешт выступает против того, чтобы такие решения принимались без учёта мнения народа Венгрии.

Ранее Виктор Орбан заявил, что видит в действиях руководства стран Евросоюза и заявлениях ряда политиков и западных СМИ настроения, говорящие о подготовке Европы к началу войны с Россией.

Как указал ИА Регнум, политолог-американист Рафаэль Ордуханян, заявление Орбана свидетельствует о его понимании всей серьёзности ситуации и говорит о глубоком кризисе внутри НАТО. По словам эксперта, премьер-министр понимает, что в случае эскалации боевые действия развернутся у венгерских границ, и Венгрия будет вынуждена участвовать в конфликте, что является беспрецедентным для НАТО.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с журналистов Павлом Зарубиным 26 мая подчеркнул, что всё более воинственные заявления, звучащие со стороны Запада, могут привести к «незаметному» пресечению последней грани, отделяющей мир от полномасштабного конфликта.