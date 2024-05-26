Будапешт, 26 мая, 2024, 22:44 — ИА Регнум. Попытки Европейского союза ввязаться в конфликт на Украине без трезвой оценки своих возможностей являются крайне безответственными, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью YouTube-каналуPatrióta.

Иван Шилов ИА Регнум

«Европа так втягивается в войну, что даже не имеет оценки величины затрат и средств, необходимых для достижения поставленной ею военной цели. Ничего более безответственного я в жизни не видел», — указал венгерский политик.

Также Орбан раскритиковал идею возвращения всеобщего воинского призыва в ЕС. Он подчеркнул, что Венгрия выступает против того, чтобы подобного рода решения принимались в Брюсселе без учёта мнения Будапешта и венгерского народа.

Как передавало ИА Регнум, ранее Виктор Орбан заявил, что видит в действиях руководства стран Евросоюза и заявлениях ряда политиков и западных СМИ настроения, говорящие о подготовке Европы к началу войны с Россией.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с журналистом Павлом Зарубиным 26 мая предостерёг Запад от пресечения последней грани, отделяющей его от полномасштабного конфликта с РФ. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова подчёркивала, что Россия не оставит без ответа посягательства на свою территорию. Кроме того, по её словам, западные страны, предоставив дальнобойные ракеты и тяжёлые вооружения и разрешив их применение против России, способствовали эскалации конфликта.