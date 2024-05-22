Берлин, 22 мая, 2024, 23:47 — ИА Регнум. Североатлантический альянс не намерен размещать своих военных на Украине. Об этом 16 мая в интервью газете Tagesspiegel заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ. Издание опубликовало статью 22 мая.

Иван Шилов ИА Регнум

«Существует ясная демаркационная линия между территорией НАТО и территорией не-НАТО, положение о взаимной помощи из статьи 5 Североатлантического договора применяется исключительно к территории НАТО и государств-членов. У НАТО нет никаких намерений размещать солдат на Украине», — пояснил Джоанэ.

Он подчеркнул, что Украина даже не просит альянс сделать это. По его словам, Киев нуждается в большей поддержке, и это цель НАТО на данный момент.

Кроме того, Джоанэ заявил, что против НАТО якобы развязана гибридная война, которая несёт свои риски безопасности странам альянса.

Как передавало ИА Регнум, газета Politico 16 мая написала, что страны НАТО пока не планируют отправлять войска на Украину, но в будущем могут это сделать для обучения бойцов ВСУ. Отмечалось, что из-за недостатка личного состава в ВСУ украинские чиновники обратились к США и НАТО с просьбой помочь обучить около 150 тыс. новобранцев.

Президент России Владимир Путин предостерёг страны НАТО от отправки войск на Украину и подчеркнул, что последствия для интервентов будут трагичными. Кроме того, прямое участие стран Североатлантического альянса в конфликте может спровоцировать ядерную войну, подчёркивал российский лидер.