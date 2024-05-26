Берлин, 26 мая, 2024, 15:23 — ИА Регнум. Страны Балтии и Польша заявили о готовности ввести войска на Украину в случае серьёзных успехов российских военных, пишет 26 мая немецкое издание Spiegel.

Jakob Ratz/Global Look Press

ВС России могут добиться стратегического прорыва на востоке Украины, указывают авторы материала, поскольку Запад помогает «без особого энтузиазма».

«В таком случае страны Балтии и Польша не будут ждать размещения российских войск на их границе, предупредили прибалтийские политики — они сами введут войска на Украину. И это будет означать, что НАТО станет участником войны», — говорится в статье.

Spiegel отмечает, что политики из стран Балтии предупредили об этом Германию на конференции Леннарта Мери в Таллине.

Как передавало ИА Регнум, 16 мая заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что Североатлантический альянс не намерен размещать своих военных на Украине. По его словам, Украина якобы даже не обращалась к альянсу с подобной просьбой. При этом он отметил, что Киев нуждается в большей поддержке.

Президент Болгарии Румен Радев и венгерский лидер Тамаш Шуйок, в свою очередь, заявили, что наличие нового вооружения и контингента НАТО на Украине не будет способствовать урегулированию конфликта.

Президент России Владимир Путин предостерёг страны НАТО от отправки войск на Украину и подчеркнул, что последствия для интервентов будут трагичными. Кроме того, прямое участие стран Североатлантического альянса в конфликте может спровоцировать ядерную войну, подчёркивал российский лидер.