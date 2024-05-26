Москва, 26 мая, 2024, 16:48 — ИА Регнум. Москва получила хороший урок и не допустит повторения ситуации, аналогичной уходу Boeing и Airbus из России, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров, слова которого журналист Павел Зарубин приводит в своём Telegram-канале.

Илья Наймушин/РИА Новости Пассажирский самолёт Airbus A319-111

«То, как поступили зарубежные производители западные — ну, после такого демарша, хлопанья дверями и выхода с нашего рынка, это показало, что можно за один день уехать. То есть такого мы точно уже не допустим, получили хороший урок, нас научили, повтора такого же не будет», — сказал он.

Он также отметил, что обслуживание самолетов Boeing и Airbus выполняется в срок и в соответствии с имеющимися требованиями.

Как передавало ИА Регнум, в связи с началом спецоперации в 2022 году Евросоюз запретил поставки в Россию гражданских самолётов и запчастей. Кроме того, он обязал лизингодателей разорвать контракты с российскими авиакомпаниями.

Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям, которые владеют самолётами в лизинге у иностранных компаний, с 6 марта прекратить полёты за рубеж. В сентябре 2022 года Минтранс России предложил авиакомпаниям способ выкупа иностранных самолётов.

Российские авиакомпании за 2023 год и с начала 2024 года приобрели у зарубежных лизингодателей 165 самолётов. Россия выкупает импортные самолёты для того, чтобы снять их с иностранной регистрации, это даёт возможность российским авиакомпаниям беспрепятственно осуществлять полёты на зарубежных маршрутах.

Планы западных стран нанести удар с помощью введения санкций по авиаперевозкам в России провалились, отмечали в мае 2024 года обозреватели немецкой газеты Die Welt. Одними из первых антироссийских санкций Евросоюза были ограничения в отношении гражданской авиации, призванные ударить «по чувствительному месту государства», но перевозки продолжают осуществляться и количество рейсов растёт, указали авторы.