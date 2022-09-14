Москва, , 09:02 — REGNUM Российским авиакомпаниям предложили выкупать иностранные самолеты. На это правительство РФ хочет выделить средства из Фонда национальной безопасности (ФНБ), пишет 14 сентября «Коммерсант».

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Самолет iphotocommerce

В связи с этим Минтранс РФ прости авиакомпании оценить, сколько самолётов иностранных лизингодателей и на какую сумму они хотят приобрести.

Для выкупа воздушных судов старше 20 лет авиаперевозчикам планируется выдать льготные кредиты на 15 лет под 1,5%.

ИА REGNUM сообщало, ситуация с лизингом самолётов достаточно сложная и многоаспектная.

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