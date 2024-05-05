Берлин, 5 мая, 2024, 12:21 — ИА Регнум. Планы западных стран нанести удар с помощью введения санкций по авиаперевозкам в России провалились. Об этом 5 мая написала немецкая газета Die Welt.

Известия/Алексей Майшев

«Ключевые санкции Запада против России не возымели действия. Гражданский воздушный транспорт в стране продолжает функционировать», — отмечается в публикации.

Уточняется, что если в 2022 году многие гражданские воздушные суда простаивали, то уже в 2023 году количество рейсов возросло до 1,28 млн.

Авторы напомнили, что одними из первых антироссийских санкций Евросоюза были ограничения в отношении гражданской авиации, призванные ударить «по чувствительному месту государства».

По их мнению, это обусловлено тем, что до множества регионов России можно добраться только с помощью авиации и большая часть парка местных авиаперевозчиков использует американские самолёты Boeing и европейские Airbus.

«Надежда была на то, что Россия, будучи отрезанной от западных авиационных технологий, будет серьёзно ослаблена. Этот план провалился», — заключается в материале.

Как сообщало ИА Регнум, 3 мая газета The Wall Street Journal написала, что специализирующаяся на производстве авиационной, космической и военной техники американская корпорация Boeing испытывает производственные трудности из-за антироссийских санкций США. По словам источника издания, прекращение работы Boeing в России обернулось для корпорации сокращением производственных мощностей.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 2 мая заявил, что новые санкции США против якобы помогающих Москве обходить эти меры стран не нарушат развитие взаимоотношений этих государств с Россией. Представитель Кремля уточнил, что российская сторона намерена продолжать сотрудничество с такими странами и минимизировать риски от американских санкций.

Российские официальные лица неоднократно заявляли о способности страны справиться с санкционным давлением. Так, президент Владимир Путин отмечал, что антироссийские рестрикции принесли с собой новые возможности, для отечественных компаний открылись рынки сбыта.