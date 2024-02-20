Москва, 20 февраля, 2024, 11:06 — ИА Регнум. Российские авиакомпании за прошлый год и с начала 2024 года приобрели у зарубежных лизингодателей 165 самолётов. Это следует из данных из открытых источников.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Это примерно 40% от общего числа импортированных самолётов (около 400), которые ранее принадлежали западным лизингодателям и остались в России до введения западных санкций в 2022 году и требования иностранных арендодателей вернуть лайнеры.

Россия выкупает импортные самолёты для того, чтобы снять их с иностранной регистрации, что позволит российским авиакомпаниям беспрепятственно осуществлять полёты на зарубежных маршрутах. Права собственности на выкупаемые воздушные суда переходят в государственную страховую компанию НСК, которой принадлежит лизинговая «НЛК-Финанс». Затем лайнеры вновь передают в финансовую аренду отечественным авиакомпаниям.

Фонд национального благосостояния (ФНБ) ранее выделил на выкуп иностранных самолётов 300 млрд рублей. Как сообщил источник в правительстве, на сегодня этот объём средств исчерпан, написало РБК.

Исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев заявил, что в целом выкупленного количества самолётов достаточно для того, чтобы обеспечить удовлетворение спроса на международные перевозки.

Как сообщало ИА Регнум, с 28 февраля 2022 года воздушное пространство Европы полностью закрыли для российских самолетов по решению Совета Евросоюза. К бойкоту присоединилось большинство других европейских стран, которые не входят в ЕС, а также Канада и США. Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям, которые владеют самолётами в лизинге у иностранных компаний, с 6 марта прекратить полёты за рубеж.

В сентябре 2022 года Минтранс России предложил авиакомпаниям способ выкупа иностранных самолётов.

В конце декабря 2022 года гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский рассказал, что 13 из 357 самолётов авиакомпании арестовали в других странах из-за санкций против России. Он отметил, что большую часть авиалайнеров арестовали в рамках выполнения международных рейсов и во время прохождения планового техобслуживания.

В июле 2023 года авиакомпания «Уральские авиалинии» подала заявку на приобретение 38 российских самолётов МС-21, а также выкуп у авиастроительной корпорации Airbus 19 воздушных судов.

Министр транспорта Виталий Савельев в марте 2023 года заявил, что правительство выделило около 300 млрд рублей для выкупа самолётов российских авиакомпаний у иностранных лизингодателей. По его словам, часть этих средств уже использовал «Аэрофлот» на выкуп десяти дальнемагистральных лайнеров.

В 2022 году «Аэрофлот» сообщал о выкупе у иностранных лизингодателей 18 бортов — восьми Airbus A330 и десяти Boeing 777.

«Аэрофлот» в период с 16 января по 15 февраля 2024 года завершил процесс урегулирования иностранного лизинга ещё по семи воздушным судам. После этого лизингодатели прекратили требования к воздушным судам как по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, так и по договорам лизинга с ПАО «Аэрофлот». Суммы урегулирования выплатил новый собственник самолётов — «Страховая компания «НСК».