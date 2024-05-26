Москва, 26 мая, 2024, 14:56 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подарил министру обороны России Андрею Белоусову Тихвинскую икону Божией Матери, трансляцию вёл телеканал «Спас».

Вадим Савицкий/ТАСС

«В благословение вам на труды хотел бы подарить этот старинный образ Тихвинской Божией Матери — защитницы рубежей России на северном направлении», — сказал патриарх в ходе литургии в Патриаршем соборе в честь Воскресения Христова — главном храме Вооружённых сил.

Патриарх уточнил, что именно с севера в своё время Россия испытывала особо опасные нападки и наступления.

«Пусть Царица Небесная хранит вас на вашем очень ответственном служении Отечеству. Помогай вам Бог», — заключил он.

Как передавало ИА Регнум, 5 мая, поздравляя православных христиан с праздником Пасхи, патриарх подчеркнул, что Церковь в этот день обращается к воскресшему Господу и просит его о воцарении прочного и справедливого мира.

Осознание Божией любви даёт силы преодолевать самые тяжелые душевные состояния и трудные обстоятельства, помогает исправить ошибки и разрушает уныние, мешающее полноценно жить и развиваться духовно, сказал глава РПЦ.

В феврале 2024 года в одной из проповедей патриарх призвал российское общество к духовной мобилизации. Те, кто ополчался против России, всегда считали себя самыми сильными, но проигрывали из-за того, что в русском народе живёт «дух христианства и православия», отметил Кирилл.