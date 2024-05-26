Патриарх Кирилл подарил Белоусову икону с образом Тихвинской Божией Матери
Москва, 26 мая, 2024, 14:56 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подарил министру обороны России Андрею Белоусову Тихвинскую икону Божией Матери, трансляцию вёл телеканал «Спас».
«В благословение вам на труды хотел бы подарить этот старинный образ Тихвинской Божией Матери — защитницы рубежей России на северном направлении», — сказал патриарх в ходе литургии в Патриаршем соборе в честь Воскресения Христова — главном храме Вооружённых сил.
Патриарх уточнил, что именно с севера в своё время Россия испытывала особо опасные нападки и наступления.
«Пусть Царица Небесная хранит вас на вашем очень ответственном служении Отечеству. Помогай вам Бог», — заключил он.
Как передавало ИА Регнум, 5 мая, поздравляя православных христиан с праздником Пасхи, патриарх подчеркнул, что Церковь в этот день обращается к воскресшему Господу и просит его о воцарении прочного и справедливого мира.
Осознание Божией любви даёт силы преодолевать самые тяжелые душевные состояния и трудные обстоятельства, помогает исправить ошибки и разрушает уныние, мешающее полноценно жить и развиваться духовно, сказал глава РПЦ.
В феврале 2024 года в одной из проповедей патриарх призвал российское общество к духовной мобилизации. Те, кто ополчался против России, всегда считали себя самыми сильными, но проигрывали из-за того, что в русском народе живёт «дух христианства и православия», отметил Кирилл.