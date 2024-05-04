Москва, 5 мая, 2024, 01:45 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил православных христиан с праздником Пасхи (Воскресения Христова). В видеообращении патриарх пояснил, что в этот день Русская православная церковь (РПЦ) обращается к воскресшему Господу и просит его о воцарении прочного и справедливого мира.

Дарья Антонова ИА REGNUM Патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл подчеркнул, что осознание Божией любви даёт силы преодолевать самые тяжелые душевные состояния и трудные обстоятельства, помогает исправить ошибки и разрушает уныние, мешающее полноценно жить и развиваться духовно.

«Ныне церковь молитвенно обращается к воскресшему Господу и просит его о даровании победы света над тьмою и правды над ложью, о преодолении греховных разделений и вражды, о воцарении прочного и справедливого мира», — отметил глава РПЦ.

Патриарх Кирилл указал, что РПЦ сегодня активно помогает тем, кто находится на передовых рубежах защиты Отечества и традиционных христианских ценностей, а также людям, потерявшим родных и близких и получившим ранения. Епархии, монастыри, приходы, православные волонтёры продолжают вносить свой неоценимый вклад в общенародное дело, добавил глава РПЦ и выразил благодарность всем за труды, отзывчивость и доброту.

Предстоятель РПЦ пожелал верующим, чтобы светлая пасхальная радость наполняла сердца любовью и благодарностью к Христу, пробуждая добрые чувства и вдохновляя на жизнь в вере и любви и на созидательные труды, способные изменить жизнь к лучшему.

Православные верующие отмечают в текущем году 5 мая праздник Пасхи, или Воскресения Христова.

Ранее ИА Регнум сообщало о схождении Благодатного огня в Иерусалиме в Кувуклии — мраморной часовне в центре храма Воскресения Христова (храма Гроба Господня). Церемония происходит ежегодно в Великую субботу, накануне праздника православной Пасхи. Изнесение из Кувуклии огня символизирует выход из гроба «Света истинного», то есть воскресшего Иисуса Христа.

Лампады с частицей Благодатного огня доставлены 4 мая в Москву из Иерусалима спецбортом делегации Фонда Андрея Первозванного. Из аэропорта Внуково священный огонь отправится в храмы и церкви Москвы для проведения пасхального богослужения, а также более чем в 40 городов России.