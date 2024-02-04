Москва, 4 февраля, 2024, 16:54 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал российское общество к духовной мобилизации. Об этом глава Русской православной церкви Московского патриархата (РПЦ МП) заявил на литургии в кафедральном соборном храме Христа Спасителя 4 февраля.

Алексей Колчин ИА Регнум Патриарх Кирилл

Патриарх отметил, что те, кто ополчался против России, всегда считали себя самыми сильными в мире, но проигрывали из-за того, что в русском народе «живёт дух христианства и православия».

Вместе с тем глава Православной церкви обратился к тем, кто формально не относит себя к Церкви или по какой-то причине не причисляет себя к ней.

«Я хотел бы всем таким колеблющимся, раздумывающим о своём духовном выборе сказать — сейчас настало время духовной мобилизации. Не только военной — духовной мобилизации. Без нашего единства в вере, без нашей верности господу, без нашей способности жертвовать ради ближних Родина может многое потерять. Потому обращаюсь и к тем, кто сейчас в храме, и к тем, кто за пределами храма, и надеюсь, многие меня услышат — время духовной мобилизации, возвращайтесь к своим истокам, те, кто ещё не вернулся, кто не крестился — идите, принимайте крещение, кто крестился — посещайте божий храм, обогащайте себя великой тысячелетней мудростью нашего народа, источником которой являлась всегда не человеческая мудрость, а мудрость самого Бога, и вот тогда наша страна будет непобедима», — сказал патриарх Кирилл.

Как передавало ИА Регнум, 1 февраля президент РФ Владимир Путин встретился с патриархом Кириллом и поздравил его с пятнадцатой годовщиной интронизации.

Глава РПЦ поблагодарил президента за поздравления и отметил высокий уровень церковно-государственных отношений, которые выстроились за 15 лет его патриаршества.

По словам главы РПЦ, за это время удалось достичь того, «чего в прошлом даже и представить невозможно было». Это открытие новых епархий, храмов, монастырей, а также широкая работа с молодежью и детьми, пояснил патриарх.