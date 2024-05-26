Донецк, 26 мая, 2024, 05:52 — ИА Регнум. Ракеты реактивных систем залпового огня HIMARS больше не считаются сложной задачей для зенитных расчётов «Бук-М1» Восточной группировки Вооружённых сил России. Об этом 26 мая сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Уничтоженная установка M142 HIMARS

«Расчётом был поражён реактивный снаряд HIMARS. Данная цель уже не считается сложной, уже сбивали её, приноровились к ней, уже не сложно её поразить», — рассказал командир зенитной ракетной батареи с позывным Артист.

По его словам, расчёт только что вернулся в выполнения боевой задачи. Комплекс «Бук-М1» может сопровождать сразу несколько целей и поражать их на расстоянии до 100 км со снайперской точностью. Из-за данных характеристик националисты ведут за ЗРК настоящую охоту. Российские зенитчики понимают это и постоянно меняют позиции, активно применяя средства маскировки, заключили в Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, украинские военные отказались от использования многих видов американских вооружений со спутниковым наведением из-за работы российских средств радиоэлектронной борьбы. По данным газета The Washington Post, речь идёт об оружии, которое потеряло эффективность из-за того, что с ним легко справляются российские средства подавления. Проблема затронула реактивные системы залпового огня HIMARS и управляемые снаряды Excalibur. Вероятность поражения целей данными видами оружия упала ниже 10% в течение нескольких месяцев. Сложившаяся ситуация вынудила ВСУ запрашивать у США более современные виды вооружений.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев 20 мая сообщил об ударах российских войск по ангарам в Николаевской области, где ВСУ прятали установки реактивной системы залпового огня HIMARS. «Два прилёта» зафиксировали ночью в Очакове в районе бывшего Рыбколхоза. Прилёты наблюдались около 04:00 с разницей примерно в 15 минут, уточнил он.