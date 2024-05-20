Очаков, Украина, 20 мая, 2024, 12:07 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удары по ангарам в Николаевской области, где ВСУ прятали установки реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил 20 мая, ссылаясь на своих коллег.

Attila Husejnow/Global Look Press

Лебедев уточнил, что «два прилёта» зафиксировали ночью в Очакове в районе бывшего Рыбколхоза. Прилёты наблюдались около 04:00 с разницей примерно в 15 минут. Там в ангарах находились установки HIMARS, посредством которых украинские военные запускают в том числе дальнобойные ракеты ATACMS, сообщает «Газета.Ru».

Как сообщало ИА Регнум, 18 мая Лебедев проинформировал об уничтожении подпольщиками железнодорожного релейного шкафа в Харьковской области. Из-за этого по меньшей мере на сутки было задержано движение украинских военных эшелонов.

17 мая Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар по порту города Южный в Одесской области, где готовят морские дроны. Ранее был нанесён удар по военной части в пригороде Одессы и уничтожен склад со снарядами.