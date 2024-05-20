Подполье сообщило об ударах ВС РФ по ангарам с установками HIMARS
Подполье сообщило об ударах ВС РФ по ангарам с украинскими установками HIMARS
Очаков, Украина, 20 мая, 2024, 12:07 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удары по ангарам в Николаевской области, где ВСУ прятали установки реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил 20 мая, ссылаясь на своих коллег.
Лебедев уточнил, что «два прилёта» зафиксировали ночью в Очакове в районе бывшего Рыбколхоза. Прилёты наблюдались около 04:00 с разницей примерно в 15 минут. Там в ангарах находились установки HIMARS, посредством которых украинские военные запускают в том числе дальнобойные ракеты ATACMS, сообщает «Газета.Ru».
Как сообщало ИА Регнум, 18 мая Лебедев проинформировал об уничтожении подпольщиками железнодорожного релейного шкафа в Харьковской области. Из-за этого по меньшей мере на сутки было задержано движение украинских военных эшелонов.
17 мая Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар по порту города Южный в Одесской области, где готовят морские дроны. Ранее был нанесён удар по военной части в пригороде Одессы и уничтожен склад со снарядами.