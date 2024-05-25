Вашингтон, 25 мая, 2024, 03:40 — ИА Регнум. Украинские военные отказались от использования многих видов американских вооружений со спутниковым наведением из-за работы российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на представителей руководства ВСУ и соответствующий секретный документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Система залпового огня HIMARS

Журналисты пояснили, что речь идёт об оружии, которое потеряло эффективность ввиду того, что с ним легко справляются российские средства подавления. В публикации уточняется, что эта проблема затронула реактивные системы залпового огня HIMARS и управляемые снаряды Excalibur.

По информации WP, вероятность поражения целей указанными видами оружия упала ниже 10% в течение нескольких месяцев. Авторы публикации утверждают, что сложившаяся ситуация вынудила ВСУ запрашивать у США более современные виды вооружений.

При этом Киев проинформировал о проблеме ещё полгода назад. С указанного момента Вашингтон перестал поставлять Киеву снаряды Excalibur, а управляемые авиабомбы JDAM, которые якобы продолжают применяться ВСУ, подверглись изменениям на уровне программного обеспечения.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) делают ракеты ВСУ бесполезными. Он добавил, что у России появись настолько систем, что украинские ракеты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) потеряли свою эффективность.

В конце декабря британская газета The Daily Telegraph написала, что российские военные разработали новые средства РЭБ, которые могут незаметно подавлять западные реактивные системы и украинские беспилотники. Подчёркивалось, что эти устройства выводят из строя главное вооружение ВСУ.

В начале января Минобороны РФ обнародовало информацию о том, что группировка ВС РФ «Запад» применила на купянском направлении в зоне спецоперации самый современный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ), который позволяет обеспечить всеракурсную защиту от любых дронов.