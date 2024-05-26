Вашингтон, 26 мая, 2024, 03:32 — ИА Регнум. Оскорбительные высказывания, которые себе позволяет президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден в адрес президента России Владимира Путина, являются недопустимыми для любого политика или лидера государства. Об этом в беседе с журналистами 25 мая заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Считаю такое поведение недопустимым для любого ответственного политика, а тем более лидера страны», — приводит слова Антонова Telegram-канал диппредставительства.

Российский дипломат подчеркнул, что хамские высказывания Байдена в отношении Путина являются лишь попытками самоутвердиться за счёт имиджа российского лидера.

Кроме того, недипломатические выражения отражают злобу американской администрации из-за того, что Россия, проводящая основанную на национальных интересах независимую и суверенную политику, бросает вызов благоприятному для Запада миропорядку.

«Делая выпады в адрес Владимира Путина, Джо Байден оскорбляет весь российский народ, демонстрирующий непоколебимую сплочённость вокруг руководителя нашего государства», — заключил Антонов.

Как передавало ИА Регнум, 25 мая американский президент во время выступления перед выпускниками Военной академии США в Вест-Поинте (штат Нью-Йорк) в очередной раз допустил недипломатическое высказывание в адрес главы российского государства. Ранее подобные выпады Байден позволял себе неоднократно.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчёркивал, что разного рода оскорбления в адрес коллег не украшают главу государства. По мнению журналистов немецкого издания Junge Welt, попытки Байдена оскорбить Владимира Путина говорят о панике Вашингтона на фоне ситуации на Украине и конфликта на Ближнем Востоке.