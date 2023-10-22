Берлин, 22 октября, 2023, 12:10 — ИА Регнум. Попытки президента США Джо Байдена оскорбить президента России Владимира Путина говорят о панике Вашингтона. Об этом 21 октября написало немецкое издание Junge Welt.

Иван Шилов ИА Регнум Джо Байден

«Сравнение Путина и ХАМАС? Тот, кто осмеливается выступать с такими заумными лозунгами, либо пытается привлечь на свою сторону самую тупую фракцию жёстких американских правых, либо у него проблемы. И то, и другое верно в отношении президента США», — говорится в статье.

По словам автора публикации, у американского лидера сейчас две самые насущные проблемы. Первая — Украина. США с союзниками свыше 15 лет вкладывают десятки миллиардов долларов в перевооружение украинской армии, однако широко анонсированное контрнаступление ВСУ провалилось, и теперь Запад в скором времени потеряет Украину.

Второй проблемой авторы назвали ситуацию на Ближнем Востоке, которая может привести к такой по силе эскалации, что США придётся вмешаться, и тогда Вашингтона столкнётся сразу с двумя конфликтами.

Во время своего обращения к американцам 19 октября Байден заявил, что якобы и Путин, и ХАМАС «хотят полностью уничтожить демократию». Он также назвал президента России «тираном».

Как сообщало ИА Регнум, 20 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указал на то, что в администрации президента России считают неприемлемой для главы государства риторику Байдена в адрес Путина.

Глава Белого дома уже неоднократно допускал недипломатичные выпады в адрес президента России. В марте 2022 года он назвал Путина «смертоносным диктатором» и «чистейшим бандитом».

Из-за этого американской администрации приходилось пояснять слова Байдена. В конце марта 2022 года Байден заявил, что Путин «не может оставаться у власти», из-за чего Белый дом вынужден был оправдываться, что что смена властей в России не является целью политики США.

Песков 5 апреля 2022 года отмечал, что президент США продолжает позволять себе выпады в адрес российского лидера. Представитель Кремля подчеркнул, что такое поведение неприемлемо и недостойно для главы государства. Он напомнил, что президент России никогда не опускается до оскорблений коллег.