Москва, 16 марта, 2024, 00:15 — ИА Регнум. Очередная оскорбительная реплика американского президента Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина не украшает главу государства, прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

В беседе с представителем Кремля ТАСС поинтересовалось реакцией администрации Путина на резкую оценку главы Белого дома.

«Такие выражения не красят глав государств. Вряд ли Америка может гордиться таким», — ответил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 15 марта Джо Байден во время публичного выступления по случаю Дня святого Патрика позволил себе вновь оскорбить президента России. Глава Белого дома призвал членов Конгресса США согласовать запрос о новой помощи Украине и противостоять Владимиру Путину, назвав российского лидера «бандитом».

В октябре 2023 года на фоне обострения палестино-израильского конфликта немецкое издание Junge Welt написало, что попытки Байдена оскорбить Путина говорят о панике Вашингтона. По словам автора статьи, США с союзниками более 15 лет вкладывают десятки миллиардов долларов в перевооружение украинской армии, однако широко анонсированное контрнаступление ВСУ провалилось, и теперь Запад в скором времени потеряет Украину. Ещё одна проблема — ситуация на Ближнем Востоке, которая может привести к такой по силе эскалации, что США придётся вмешаться. Тогда Вашингтон столкнётся сразу с двумя конфликтами, пояснили в издании.