Курск, 26 мая, 2024, 01:05 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области. Об этом в субботу вечером, 25 мая, сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Уточняется, что средства ПВО уничтожили воздушную цель около 23:40 по местному времени (совпадает с мск).

Как передавало ИА Регнум, ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что девятилетняя девочка получила ранение при атаке дрона-камикадзе ВСУ. Пострадавшую с осколочным ранением доставили в Валуйскую центральную районную больницу.

Вечером 25 мая российские силы ПВО сбили над территорией Белгородской области 44 реактивных снаряда РСЗО RM-70 Vampire. Киевский режим предпринял попытки атаковать объекты на территории России около 19:30 и 22:30 мск, уточнили в Минобороны.

В результате обстрелов Белгородского района со стороны ВСУ погибли четыре мирных жителя. По словам Гладкова, на данный момент в медучреждениях находятся 12 человек, в том числе один ребёнок, пострадавшие при обстрелах.