Белгород, 25 мая, 2024, 23:27 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили над территорией Белгородской области 29 реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire. Об этом в субботу вечером, 25 мая, сообщили в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА Регнум

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что около 22:30 мск дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области было уничтожено 29 реактивных снарядов РСЗО Vampire, а также одна противокорабельная ракета (ПКР) «Нептун».

Как передавало ИА Регнум, ранее в военном ведомстве проинформировали об уничтожении ещё 15 реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire над Белгородской областью.

В результате обстрелов Белгородского района со стороны Вооружённых сил Украины погибли четыре человека. На данный момент, по словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в медучреждениях находятся 12 человек, в том числе один ребёнок, пострадавших при обстрелах.