Москва, 26 мая, 2024, 00:53 — ИА Регнум. Польше вместо комментариев конфликта на Украине следовало бы обнародовать имеющиеся у неё данные об участии США в подрыве «Северных потоков». Об этом 25 мая в беседе с «Известиями» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Mid.ru Мария Захарова

«Лучше бы министр иностранных дел Польши рассказал, что ему известно о подрывах «Северного потока» и «Северного потока — 2» и роли Вашингтона в этом преступлении», — призвала дипломат.

Так Захарова отреагировала на высказывания министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который в интервью The Guardian заявил, что США якобы пригрозили России нанести удар по военным позициям в зоне спецоперации в случае применения Москвой ядерного оружия на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, по словам Сикорского, если запрет на использование ядерного оружия будет нарушен, то сразу несколько стран, включая Японию и Южную Корею, станут «ядерными». Странам НАТО нужно «учиться лучше играть в игру по эскалации», чтобы президент России Владимир Путин мог только догадываться о намерениях альянса, добавил глава польского МИД.

26 апреля заместитель постпреда Китая при Организации Объединённых Наций Гэн Шуан на заседании Совета Безопасности всемирной организации заявил, что теракт на «Северных потоках» должен быть расследован под эгидой ООН. Он призвал соответствующие страны активно взаимодействовать и сотрудничать с Россией в совместном расследовании теракта.

По мнению американского журналиста Сеймура Херша, власти США приняли решение взорвать «Северные потоки», поскольку опасались возобновления Германией в условиях зимы закупок газа по этому маршруту. Президент США Джо Байден хотел быть уверенным в том, что Германия «не выйдет из игры» и останется участником противостояния с Россией, считает журналист.

3 апреля генпрокуратура России обратилась к США, Германии, Франции и Кипру по делу о подрыве «Северных потоков». Ведомство выразило надежду на то, что западные коллеги добросовестно подойдут к рассмотрению этих материалов и исполнят обязательства проводить расследование по представленной информации, содействовать в получении доказательств и обеспечивать неотвратимость наказания.

Президент России Владимир Путин в ноябре 2022 года назвал подрыв «Северного потока» и «Северного потока — 2» очевидным терактом. Он заявил также, что теоретически во взрывах на «СП» были заинтересованы США, которые вследствие теракта расширили возможности сбыта сжиженного природного газа в Европе.

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток ― 2» подорвали в сентябре 2022 года. В результате полностью вышли из строя обе нитки «СП» и одна из двух нитей «СП-2». Инцидент произошёл в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. ФСБ возбудила уголовное дело по статье о международном терроризме (ч. 1 ст. 361 УК РФ).