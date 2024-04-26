Нью-Йорк, США, 26 апреля, 2024, 19:37 — ИА Регнум. Теракт на «Северных потоках» должен быть расследован под эгидой ООН в сотрудничестве с Россией. Об этом заявил заместитель постпреда Китая при ООН Гэн Шуан на заседании Совбеза организации 26 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы вновь призываем оперативно запустить международное расследование под руководством ООН, чтобы установить истину и сделать так, чтобы её услышали», — отметил Гэн Шуан.

Он также призвал соответствующие страны активно взаимодействовать и сотрудничать с Россией в совместном расследовании теракта.

На заседании Совбеза постпред РФ Василий Небензя сообщил, что западные страны саботировали проект заявления СБ ООН по взрывам на «Северных потоках», который предложила Россия.

По словам Небензи, запросы российских компетентных органов о сотрудничестве в рамках расследования теракта на «Северных потоках» к их коллегам из европейских стран, ведущих следственные действия, были последовательно и демонстративно проигнорированы. Россия получала лишь «формальные отписки», добавил он.

Более того, Небензя сообщил, что страховые компании отказываются выплачивать компенсацию оператору газопроводов «Северные потоки» Nord Stream AG, утверждая, что они пострадали в результате боевых действий.

Как передавало ИА Регнум, взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток ― 2» случились в сентябре 2022 года. В результате полностью вышли из строя обе нитки «СП» и одна из двух нитей «СП-2». Инцидент произошёл в исключительных экономических зонах Швеции и Дании.

28 сентября 2022 года ФСБ возбудила уголовное дело по статье о международном терроризме (ч. 1 ст. 361 УК РФ).

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя позицию страховщиков, отметила, что под руинами «либеральных ценностей» теперь завалена святая святых рыночной экономики — страховая система. Дипломат в этой связи задалась вопросом, кто теперь будет доверять западным страховым компаниям.

Вместе с тем политолог, исполнительный президент Евразийского центра в Вашингтоне, подполковник американской армии в отставке Эрл Расмуссен заявил, что Соединённые Штаты если не полностью руководили операцией по подрыву «Северных потоков», то играли в ней очень большую роль.

Он отметил, что история с группой украинцев на корабле, а также имя экс-полковника ВСУ Червинского появились сразу после неожиданного визита канцлера ФРГ Олафа Шольца к президенту США Джо Байдену.